Marc Terenzi im Duett mit Tochter Summer

Wow, was eine Stimme! Summer Terenzi hat eindeutig das Talent ihrer Eltern Sarah Connor und Marc Terenzi geerbt.

Das beweist die 14-Jährige in einem Duett mit ihrem Vater. Gemeinsam singen sie Lady Gagas und Bradley Coopers Duett „Shallow“ aus dem Film „A Star Is Born“. Marc hat ein Video davon auf seinem „Instagram“-Kanal hochgeladen und schreibt: „Summie und ich. Vater und Tochter üben Singen, was könnte es Besseres geben. Wir haben schon eine Weile geübt und jeden Tag lernt sie mehr. Wir dachten, wir geben euch einen kleinen Einblick davon, was wir zu Hause machen. Ich bin so stolz auf sie! Verrückt, dass sie das macht, was ich auch mache.“ Außerdem versprach er, in Zukunft öfter Gesangseinlagen von Summer zu posten.

Summer Terenzi singt übrigens auch gerne mit Mama Sarah Connor. Die hat auch ein Duett der beiden auf ihrem „Instagram“-Kanal hochgeladen.

Foto: (c) RTL / Ruprecht Stempell