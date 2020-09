Maria Mena: Man lebt und lernt

Von Maria Mena können wir alle noch etwas lernen. Die Sängerin brachte vergangenen Freitag (04.09.) mit „You Live And You Learn“ die letzte Single vor der Veröffentlichung ihres Albums, berichtet „Sony Music“. Und der Name des Songs ist Programm.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung des Labels: „Und indem sie ihre Wahrheit, ihre Verletzlichkeit und ihre Stärke mit uns teilt, zeigt uns Maria Mena, dass dies der Weg ist, wie wir uns weiterentwickeln und wachsen. Sie erinnert uns daran, dass wir alle leben und wenn wir Glück haben, auch dazulernen. Genau darum geht es in der neuen Single ‚You Live and You Learn‘.“

Über den Namen und das Erscheinungsdatum ihres neuen Albums ist übrigens noch nichts bekannt.

