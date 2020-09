Mariah Carey arbeitete an Alternative-Rock-Album

Mariah Carey hat auch ein Herz für härtere Gitarrenmusik. Offenbar hat die Pop-Diva während der Arbeit an ihrem fünften Studioalbum „Daydream“ im Jahr 1995 auch an einem Alternative-Rock-Album gearbeitet. Das hat die 50-Jährige jetzt via „Twitter“ verraten. Dort schrieb sie: „Nur zum Spaß, aber es hat mich durch ein paar düstere Tage gebracht“.

In dem Post teilte sie ein Video, das mit Musik unterlegt ist, die etwas an den Grunge-Rock von „Nirvana“ erinnert – und in dem im Hintergrund auch ihre Stimme zu hören sein soll.

Übrigens: Aktuell sind Mariah Careys Memoiren „The Meaning of Mariah Carey“ erscheinen.

Foto: (c) PR Photos