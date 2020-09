Marilyn Manson lehnte Thron von Dave Grohl ab

Nach seinem schweren Bühnenunfall 2017 hätte Marilyn Manson sich während seiner Shows auf den Thron von Dave Grohl setzen können. Doch der Rocker wollte nicht.

Bei „Apple Music“ erzählte er: „Dave Grohl und Axl Rose haben mir großzügigerweise angeboten, ihren Thron zu nutzen. Ich wollte nicht und habe stattdessen einen elektrischen Rollstuhl gefunden, der nach oben fahren kann. Ich habe versucht, das in die Show zu integrieren, aber es hat überhaupt keinen Spaß gemacht.“ Mit den zehn Schrauben in seinem Beim hat sich Manson mittlerweile abgefunden. Er sagte weiter: „Es stört mich jetzt nicht. Es ist wie ein bionisches Bein und piept auch nicht bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen, was seltsam ist. Mein Bein ist jetzt echt Heavy Metal.“

Riesige Pistolen, die als Bühnendekoration aufgestellt waren, fielen damals um und brachen Marilyn Manson Bein und Knöchel.

Foto: (c) PR Photos