Marilyn Manson: „The Walking Dead“-Star Norman Reedus spielt in seinem Video mit

Marilyn Manson hat sich für sein Video zu „Don’t Chase The Dead“ den Schauspieler Norman Reedus zur Hilfe geholt.

Der Star aus „The Walking Dead“ spielt neben Manson selbst in dem Clip eine nicht unwichtige Rolle: Der Clip zeigt einen Überfall, der schief gelaufen ist, so dass Manson und Reedus fliehen müssen. Dabei sieht Reedus seinem Zombie-Ich ziemlich ähnlich, wenn er das Fluchtauto steuert. Auf dem Rücksitz ist auch noch Mansons Ehefrau Lindsay Usich zu erkennen.

„Don’t Chase The Dead“ wurde übrigens als zweite Single von Mansons neuem Album „We Are Chaos“ veröffentlicht, das am 11. September 2020 erschienen ist. In Deutschland stieg die Platte auf Platz vier der Albumcharts ein.

Foto: (c) Nicholas Alan Cope / Universal Music