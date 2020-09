Mark Forster mit den „Eagles“ auf Roadtrip

„Take it easy, take it easy. Don’t let the sound of your own wheels drive you crazy.“ Diese Zeilen dürfen für Mark Forster bei einem Roadtrip nicht fehlen. Denn das ist für ihn der Song für eine Roadtrip-Playlist.

Er sagte in dem Videoformat „On Air – Ready Steady Go“ von „Seat Deutschland“ über „Take It Easy“ von den „Eagles“: „Das ist ein Lied, wenn man das anmacht, egal wie man sich fühlt, danach fühlt man sich auf jeden Fall besser.“

Mark Forster kann sich übrigens zwischen zwei Superkräften nicht entscheiden.

Foto: (c) Sony Music / David Koenigsmann