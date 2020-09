Mark Forster: Neue Single mit…

Mark Forster hat neue Musik parat: Vor wenigen Tagen hatte der Sänger ja bereits angekündigt, dass diesen Freitag (25.09.) seine neue Single „Bist du okay“ herauskommt.

Jetzt gibt es jedoch eine weitere Zusatzinformation dazu. Auf „Instagram“ schrieb Forster nämlich: „Oh: One more thing! ‚Bist du okay‘ ist ein Feature… Wollt ihr raten, wer darauf Feature-Gast ist?“ Und seine Fans raten munter darauf los. So fallen in den Kommentaren Namen wie Nico Santos, Lea, Michael Patrick Kelly oder Lena Meyer-Landrut.

Mark Forster hatte zuletzt übrigens seine Single „Übermorgen“ veröffentlicht.

Foto: (c) Robert Winter / Sony Music