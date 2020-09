Mark Kelly: Solo-Projekt von „Marillion“-Keyboarder

Seit etlichen Jahrzehnten schon wuchs in Mark Kelly die Idee heran, ein eigenes musikalisches Projekt auf die Beine zu stellen. Jetzt ist es endlich soweit, der „Marillion“-Keyboarder bringt am 27. November sein Album „Marathon“ heraus, berichtete „networking Media“. Einen ersten Vorgeschmack in Form der Single „Amelia“ ist auch bereits zu haben.

Hier die Tracklist:

Amelia

01. i) Shoreline

02. ii) Whistling at the Sea

03. iii) 13 Bones

04. When I Fell

05. This Time

06. Puppets

Twenty Fifty One

07. i) Search

08. ii) Arrival

09. iii) Trail of Tears

10. iv) Brief Histo

