Matthias Schweighöfer: Davon handelt sein neues Album „Hobby“

Mit „Hobby“ liefert Matthias Schweighöfer gestern (04.09.) drei Jahre nach seinem Debüt „Lachen Weinen Tanzen“ sein zweites Album. Über die Platte sagte der Schauspieler und Sänger laut „Universal Music“: „Auf ‚Lachen Weinen Tanzen‘ ging es viel um Beziehungen. Mir ist schnell klargeworden, dass ich mich auf ‚Hobby‘ anderen und neuen Themen widmen möchte. Was beschäftigt mich? Was habe ich erlebt? Was sind Emotionen, die ich habe?“

Hier die Tracklist:

1 Anfang

2 BEEM

3 Lauf

4 Melodie

5 Sonnenberg

6 Motten

7 Ping Pong

8 Eifersucht

9 Türkis

10 Lass uns gehen

11 Schatten

12 Du fehlst

13 Ins Licht

14 Zeit

15 Ende

Foto: (c) PGM / David Daub