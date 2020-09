Mit ihrem Weihnachtsalbum „A Very Trainor Christmas“ geht für Meghan Trainor ein großer Traum in Erfüllung. Am 30. Oktober erscheint die Platte, auf der sich Originale und Klassiker befinden.

Auf „Instagram“ schrieb die Sängerin zu einem Trailer dafür: „Ho Ho Ho… Ich habe endlich mein Traum-Weihnachtsalbum mit meiner Familie realisiert.“

Die Tracklist ist übrigens noch nicht bekannt.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos