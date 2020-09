Melanie C über ihr Traum-Festival

Welche Acts würden bei einem Festival auftreten, wenn man sie sich frei aussuchen dürfte? Melanie C hat eine klare Vorstellung von ihrem Traum-Festival. Und ganz klar ist, wer die Headliner wären.

Sie erzählte „The Guardian“: „Ich hatte nie die Möglichkeit Freddie Mercury zu treffen, also wären „Queen“ die Headliner. Ich war 1985 11 Jahre alt, als sie den Saal in Wembley beim Live Aid zum Beben brachten. Wir haben alles auf VHS aufgenommen – vier Bänder, weil es so lange dauerte – und als ich Queen immer wieder sah, wollte ich eine Karriere in der Musik machen. Das ganze Stadion hat Freddie aus der Hand gegessen und sie waren dem Spiel voraus, wenn es darum ging, Genres zu mischen, was jetzt jeder tut. Als Sänger und Frontmann ist Freddie das Ultimative.“ Für die 46-Jährige dürften außerdem „The Beatles“, Beyoncé, Prince, „The Prodigy“ und die „Arctic Monkeys“ nicht fehlen

Melanie C geht übrigens auf Tour. Tickets dafür gibt es schon zu kaufen.

Foto: (c) Away! / PR Photos