Melanie C zeigt Menschen ihr wahres Ich

Melanie C hat in letzter Zeit offen über ihre Gefühle und ihr Leben gesprochen. Mittlerweile liebt sie es, den Menschen ihr wahres Ich zu zeigen.

Im Gespräch mit dem Kulturmagazin der „Sunday Times“ sagte sie: „Den Leuten mein Zuhause zu zeigen, fühlte sich zunächst komisch an. Ich bin eine sehr private Person, aber der Lockdown hat mich gelockert. Diese gemeinsame Erfahrung der Isolation ließ jeden Versuch von Täuschung lächerlich erscheinen. Ich habe in der Vergangenheit viel über meine Kämpfe mit Depressionen gesprochen und es hat mir wirklich geholfen, von Fans zu hören, die versuchen, die gleiche Situation zu meistern. Ihre Geschichten zwangen mich, mich zu melden. Zu meiner großen Überraschung liebte ich es, so offen zu sein und den Menschen zu erlauben, mein wahres Ich zu sehen.“

Melanie C hat übrigens genaue Vorstellungen davon, wer auf ihrem Traum-Festival auftreten würde.

