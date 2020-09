„Metallica“ gibt es jetzt in mini

Die Lieblingsband ins heimische Regal stellen? Kein Problem für Fans von „Metallica“.

Ab Anfang kommenden Jahres soll es von der Band 3.000 Exemplare von exklusiven Minifiguren zu kaufen geben. Im Internet können diese ab sofort vorbestellt werden. Die Firma „KnuckleBonz“ hat eine Sammelfiguren-Kollektion von „Metallica“ angekündigt. Auf der Webseite des Unternehmens „knucklebonz.com“ können die Figuren käuflich erworben werden. Allerdings ist der Spaß nicht ganz billig. Der Preis der Figuren liegt bei 149 US-Dollar, was ungefähr 126 Euro entspricht. Das komplette Set ist für 536,40 US-Dollar, also rund 452 Euro jetzt schon vorbestellbar.

Dank ihres kürzlich veröffentlichten Tracks „All Within My Hands“ mit dem „San Francisco Symphony Orchestra“ ist „Metallica“ jetzt übrigens der erste Act, der es geschafft hat, in den US-Mainstream-Rock-Charts Nummer-eins-Hits in vier verschiedenen Dekaden zu landen.

Foto: (c) Universal Music / Ross Halfin