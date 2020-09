Michael Bublé ist der faszinierendste Mann und Vater

Die Frage, wer der beste Papa ist, kann wohl nicht ganz objektiv beantwortet werden. Doch für Luisana Lopilato ist es ihr Ehemann und der Vater ihrer drei Kinder: Michael Bublé.

Die 33-Jährige hat dem Sänger via „Instagram“ zum 45. Geburtstag gratuliert. Sie schreibt: „Mein Liebster, in dir habe ich alles gefunden, was wahre Liebe ausmacht. (…) Du bist der faszinierendste Mann und Vater und alles, was ich dir wünsche, ist nichts im Vergleich zu der immensen Liebe, die unsere Familie bereits hat. Du bist mein Partner, meine zweite Hälfte, meine Stärke und mein einziger und perfekter Liebhaber.“

Michael Bublé arbeitet übrigens an einem neuen Album.

Foto: (c) PR Photos