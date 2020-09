Michael Jackson: „They Don’t Care About Us“ wird Hymne für BLM

Der Hit von Michael Jackson „They Don’t Care About Us“ – also auf Deutsch „Sie kümmern sich nicht um uns“ – ist zur Hymne der „Black Lives Matter“-Bewegung geworden. Regisseur Spike Lee hat eine neue und überarbeitete Version des Musikvideos herausgebracht. Zu den Clips der beiden offiziellen Videos fügte der Filmemacher Ausschnitte der Protestbewegung hinzu.

Lee selbst sagte laut dem Musikexpress dazu: „Große Protestsongs können nicht alt, verstaubt oder irrelevant werden, weil der Kampf noch immer andauert. Deshalb ist ‚They Don’t Care About Us‘ die Hymne in dieser chaotischen, pandemischen Welt, in der wir leben.

Übrigens: Spike Lee führte damals bei beiden Musikvideos zu „They Don’t Care About Us“ Regie.

Foto: (c) Wild! / Photorazzi