Mike Singer über Freundschaften

Beim Dreh für die RTL-Webshow „RAW AND UNCUT“ sprach Mike Singer über das Thema Freundschaft.

Gegenüber dem Sender sagte der 20-Jährige: „Man merkt, dass Freunde nicht immer echte Freunde sind. Was mich voll verletzt hat. Leute, die nicht mit dir befreundet sein wollen, weil du der liebe Mike bist, sondern nur weil du in der Öffentlichkeit stehst. Das habe ich in den letzten Jahren gut zu spüren bekommen.“

Der Sänger ist übrigens glücklich darüber, dass seine Familie in seiner Nähe ist. Er sagte noch: „Ich hab das Glück, dass meine Familie nicht so weit weg wohnt von mir. Gerade mal 15 bis 20 Minuten. Meine Oma, Tante, Onkel wohnen alle in einem großen Mehrfamilienhaus. Das ist ein Jackpot, wenn man dahin fährt und direkt alle sieht.“

Foto: (c) Warner Music