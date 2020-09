Miley Cyrus hört „Eagles“ in Dauerschleife

Die Oma von Miley Cyrus ist im August gestorben. Loretta „Mammie“ Finley war für Miley Inspiration und ein Modevorbild. Nach ihrem Tod hört Miley Musik von der Rockband „Eagles“ in Dauerschleife.

In der „DJ Clara Amfo“-Show bei „BBC Radio 1“ coverte die 27-Jährige den Song „Take It To The Limit“ und erklärte: „Wir haben die ‚Eagles‘ in Dauerschleife gehört, weil das die Lieblingsband meiner ‚Mammie‘ war, sie liebte die ‚Eagles‘. ‚Take It To The Limit‘ ist ein Lied, das meine Mutter und ihre Mutter jeden Tag auf dem Weg zur Schule im Auto sangen. Die ‚Eagles‘ waren eine große Inspiration für mich und es geht darum, den Menschen, die Musik weitergegeben haben, die uns zu dem gemacht haben, was wir sind, diesen Respekt zu erweisen.“

Miley Cyrus hat übrigens ein neues Haustier.

