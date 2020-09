Miley Cyrus ist eiskalt gegenüber Männern

In der Liebe hat Miley Cyrus noch nicht ihr Happy End gefunden. Trotzdem bereut sie ihre Trennungen nicht.

Im Podcast „The Joe Rogan Experience“ sagte sie: „Männer in meinem Leben haben mir gesagt, dass ich eine kalte scheiß B*** bin, weil ich gehe, wenn die Dinge erledigt sind. Ich f*** keine toten Männer. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei und er ist tot für mich und ich mache weiter.“ Und wenn es darum geht, in Zukunft wieder die Liebe zu finden, möchte Miley jemanden, der mitten im Leben steht. Sie erzählte weiter: „Sie wissen, was sie wollen. Ich bin einfach nicht daran interessiert weitere zehn Jahre zu vergeuden, wie ich es mit meiner ersten Liebe getan habe, um das herauszufinden.“

Miley Cyrus sagte übrigens auch, dass ihre Scheidung von Liams Hemsworth scheiße war.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos