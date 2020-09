Miley Cyrus: „Mein Album reflektiert, wer ich bin“

Das kommende Album von Miley Cyrus soll zeigen, wer sie wirklich ist.

Doch die 27-Jährige hat im Gespräch mit dem französischen Radiosender „NRJ“ zugegeben, dass sie mit der Lead-Single einer Platte immer viel Druck verspürt, weil sie zeigt, was die Fans insgesamt von der LP erwarten können. Glücklicherweise hat „Midnight Sky“ – die erste Single aus dem Album – die Charts gestürmt. Zu dem, was die Fans von „She Is Miley Cyrus“ erwarten können – dem Nachfolger von „Younger Now“ aus dem Jahr 2017 – fügte die Sängerin von hinzu: „In meinen [Live-] Sets decke ich Britney Spears bis ‚Metallica‘ ab, also mein Album wird reflektieren, wer ich bin, was nur eine Art Inspiration und Einfluss ist.“

Miley Cyrus hat übrigens ein neues Haustier.

