Miley Cyrus: Warnung an ihren zukünftigen Ex-Mann

In Miley Cyrus‘ Liebesleben geht es in letzter Zeit sehr turbulent zu. Sie und ihr Freund Cody Simpson sollen sich getrennt haben, davor hatte Miley eine Liaison mit Kaitlynn Carter und ihre Ehe mit Schauspieler Liam Hemsworth hielt nicht einmal acht Monate.

Trotzdem kann sich Miley vorstellen, noch einmal zu heiraten. Doch ihr zukünfitger Ex-Mann soll sich schon einmal darauf einstellen, dass die Sängerin eine echt Verführerin ist. Miley ist in „The Tonight Show“ mit Jimmy Fallon aufgetreten. Dort performte sie ihre neue Single „Midnight Sky“ und ein Cover des Songs „Maneater“ der Band „Hall & Oates“. „Maneater“ heißt auf Deutsch „Verführerin“. Als Jimmy sie fragte, warum sie sich gerade diesen Song ausgesucht hat, antwortete sich scherzend: „Ich bin frischgebackener Single, also wenn mein zukünftiger Ex-Ehemann zusieht, weiß er gleich Bescheid. Ich habe keine Leichen mehr im Keller. Ich habe ihn also schon mal vorgewarnt.“

Miley Cyrus hat übrigens etwas für australische Jungs übrig.

