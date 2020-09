„Milliarden“: Neue Single, Album und Tour

„Milliarden“ haben neue Musik in der Pipeline: Am 05. Februar 2021 bringt die Berliner Rockband ihr neues Album „Schuldig“ heraus. Als ersten Vorgeschmack darauf gibt es bereits vor wenigen Tagen (18.09.) die Single „Himmelblick“ inklusive Musikvideo, berichtet „Check Your Head“.

Zur Platte selbst heißt es in der Pressemitteilung des Promoters: „‘Schuldig“ ist das dritte Album von Milliarden und es markiert eine Bewegung von dem was vorher war zu dem was jetzt ist. Oder besser gesagt: „‘Schuldig‘ ist, neben all dem Vieldimensionalen, das die Platte ausmacht, auch ein wichtiger Schritt Richtung Selbstbestimmung. ‚Zuckerplatte‘ heißt das frisch gegründete, bandeigene Plattenlabel, dessen erste Veröffentlichung die vorherigen sieben Bandjahre keinesfalls in Abrede stellt. Hartmann und Aue haben sich aber willentlich von Vielem getrennt, um etwas Neues erforschen zu können.“

„Milliarden“ planen auch nächstes Frühjahr auf Tour zu gehen. Hier die Termine:

18.03.2021 Nürnberg, Z-Bau

19.03.2021 AT-Wien, Arena

20.03.2021 Jena, Kassablanca

25.03.2021 Bielefeld, Forum

26.03.2021 Köln, Gloria

27.03.2021 Göttingen, Musa

07.04.2021 Dresden, Beatpol

08.04.2021 München, Backstage Halle

09.04.2021 CH-Zürich, Bogen F

10.04.2021 CH-Bern, ISC

14.04.2021 Frankfurt, Das Bett

15.04.2021 Stuttgart, Wizemann

16.04.2021 Erfurt, Kalif Storch

17.04.2021 Dortmund, FZW

21.04.2021 Hannover, Musikzentrum

22.04.2021 Rostock, Mau Club

23.04.2021 Berlin, Columbiahalle

