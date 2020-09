MTV Video Music Awards 2020: Die Gewinner

Lady Gaga hat vorgestern Abend (30.08.) bei den diesjährigen MTV Video Music Awards gleich fünf Trophäen mit nach Hause nehmen können. Sie gewann in der Kategorie „Beste Künstlerin“ und durfte sie sich zusammen mit Ariana Grande über den Sieg in der Kategorie „Song des Jahres“ für ihre Kollaboration „Rain On Me“ freuen, welcher auch in den Kategorien „Beste Kollaboration“ und „Beste Kameraführung“ gewann. Außerdem bekam Lady Gaga den eigens für sie geschaffenen „Tricon Award“, der sowohl ihr künstlerisches Schaffen als auch ihren Einsatz als Aktivistin ehrt.

Auch die K-Pop Band „BTS“ konnte abräumen und bekam vier Trophäen: „Band des Jahres“, „Bestes Video Pop“, Bestes Video K-Pop“ und „Choreographie des Jahres“ für das Musikvideo zu ihrem Hit „On“.

Hier die Liste der Gewinner der MTV Video Music Awards 2020:

VIDEO DES JAHRES

The Weeknd – „Blinding Lights“

KÜNSTLER DES JAHRES

Lady Gaga

BAND DES JAHRES

BTS

SONG DES JAHRES

Lady Gaga with Ariana Grande – „Rain On Me“

BESTER PUSH ARTIST

Doja Cat

BESTE KOLLABORATION

Lady Gaga with Ariana Grande – „Rain On Me“

BESTES VIDEO POP

BTS – „On“

BESTES VIDEO ROCK

Coldplay – „Orphans“

BESTES VIDEO HIP HOP

Megan Thee Stallion – „Savage“

BESTES VIDEO R&B

The Weeknd – „Blinding Lights“

BESTES LATIN VIDEO

Maluma ft. J Balvin – „Queì Pena“

BESTES VIDEO K-POP

BTS – „On“

BESTES VIDEO ALTERNATIVE

Machine Gun Kelly – „Bloody Valentine“

BESTES VIDEO AUF DAUER

H.E.R. – „I Can’t Breathe“

BESTES MUSIKVIDEO VON ZUHAUSE

Ariana Grande & Justin Bieber – „Stuck with U“

BESTE QUARANTÄNE-PERFORMANCE

CNCO – Unplugged At Home

BESTE KAMERAFÜHRUNG

Lady Gaga with Ariana Grande – „Rain On Me“ – Cinematography by Thomas Kloss

BESTER SCHNITT

Miley Cyrus – „Mother’s Daughter“ – Edited by Alexandre Moors, Nuno Xico

BESTE REGIE

Taylor Swift – „The Man“ – Directed by Taylor Swift

BESTE KÜNSTLERISCHE GESTALTUNG

Miley Cyrus – „Mother’s Daughter“ – Art Direction by Christian Stone

BESTE VISUELLE EFFEKTE

Dua Lipa – „Physical“ – Visual Effects by EIGHTY4

BESTE CHOREOGRAFIE

BTS – „On“ – Choreography by Son Sung Deuk, Lee Ga Hun, Lee Byung Eun

BESTER SOMMER-HIT

Blackpink – How You Like That

