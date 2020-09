Nena: Große Live-Tour 2021

Im Oktober (16.10.) veröffentlicht Nena ihr neuestes Album „Licht“ und im nächsten Jahr soll die passende Tour dazu stattfinden. Los geht’s am 04. März 2021 in der Westfallenhalle in Dortmund und endet am 18. April in der Düsseldorfer Mitsubishi Electric Halle. Der Pre-Sale startet gestern (08.09.) um 10 Uhr auf „Eventim“ und „MyTicket“. Der allgemeine Vorverkauf geht dann am Freitag (11.09.) um 10 Uhr los.

Nena selbst sagte laut „Promoters Group Munich“ über ihre anstehende Tour: „Wir Menschen sind liebende und soziale Wesen, das ist unser Ursprung, und daran scheinen sich viele jetzt wieder zu erinnern. Sparflamme reicht in diesen Zeiten nicht. Wir brauchen jetzt unsere volle Strahlkraft. Liebe und Licht sind die stärksten Kräfte. Und wir haben sie alle in uns. Wenn wir uns darauf besinnen und jeder von uns bereit ist, Licht und Liebe in die Welt zu schicken, finden wir auch in unser Vertrauen, alles schaffen zu können und nutzen genau jetzt die Möglichkeit, unser Zusammenleben auf diesem Planeten ganz neu zu gestalten, zum Wohle aller Beteiligten. Lasst uns gemeinsam singen, tanzen und lachen und das Leben feiern. Ich freue mich auf Euch!“

Hier die Termine:

04.03.21 Dortmund, Westfalenhalle

05.03.21 Schwerin, Sport und Kongresshalle

06.03.21 Kiel, Wunderino Arena

08.03.21 Bamberg, Brose Arena

09.03.21 Kempten, bigBox Allgäu

14.03.21 Stuttgart, Porsche Arena

15.03.21 Wetzlar, Rittal Arena

17.03.21 Neu-Ulm, ratiopharm arena

18.03.21 Trier, Arena

25.03.21 Frankfurt am Main, Jahrhunderthalle

29.03.21 Berlin, Velodrom

31.03.21 Freiburgm Sick-Arena, Messe Freiburg

03.04.21 Bremen, Halle 7

06.04.21 Hamburg, Sporthalle

09.04.21 Münster, Congress-Saal MCC

10.04.21 Magdeburg, Getec Arena

11.04.21 Dresden, Melle, Halle 1

13.04.21 Rostock, StadtHalle

15.04.21 Hannover, Swiss Life Hall

16.04.21 Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

17.04.21 Erfurt, Thüringenhalle

18.04.21 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

Foto: (c) Sony Music / Ester Haase