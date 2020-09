Neue Single von Ava Max

Es gibt neue Musik von Ava Max: Bevor die Sängerin in rund zwei Wochen (18.09.) ihr Debütalbum „Heaven & Hell“ veröffentlichen wird, bringt sie vorher noch eine weitere Single raus, den Song „OMG What’s Happening“. Via „Instagram“ kündigte sie an: „Einer meiner Lieblingssong auf dem Album… Omg!“

Und ihre Fans können es, den Reaktionen in den Kommentaren nach, schon gar nicht mehr erwarten.

Das ist die Tracklist von „Heaven & Hell“:

1. H.E.A.V.E.N.

2. Kings & Queens

3. Naked

4. Tattoo

5. OMG What’s Happening

6. Call Me Tonight

7. Born to the Night

8. Torn

9. Take You to Hell

10. Who’s Laughing Now

11. Belladonna

12. Wild Thing

13. So Am I

14. Salt

15. Sweet but Psycho

