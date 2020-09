Neuer Gin von „Rammstein“

Neuer Alkohol von „Rammstein“ ist zu haben und der hat es in sich. Wie der Name „Navy Straight Gin“ schon erahnen lässt, handelt es sich dieses Mal um ein besonders hochprozentiges Getränk.

In der Pressemitteilung heißt es laut dem „Musikexpress“ dazu: „Ein klassischer Gin mit einer aromatischen Note von Wachholder, Koriander und Limettenschale. Der ‚Rammstein Navy Straight Gin‘ ist für diejenigen, die mehr Power in ihrem Cocktail wollen. Mit 57 Prozent Alkohol ist der Gin so, als würdest du mit Benzin gefüllt werden.“

Alle weiteren Infos und die Möglichkeit, den Gin zu kaufen, gibt es unter „eriksensrom.dk“.

Foto: (c) Universal Music / Jes Larsen