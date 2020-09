Neues Album von Carla Bruni

Carla Bruni hat ein neues Album in der Pipeline: Am 09. Oktober bring die ehemalige First Lady von Frankreich ihre selbstbetitelte Platte heraus, berichtet „Universal Music“.

Den ersten Vorgeschmack darauf gab es bereits im Juli in Form der Single „Quelque Chose“. Weiter heißt es in der Pressemitteilung des Labels dazu: „Das neue Album ist das Spiegelbild von Carla Bruni selbst, eine aus ganzem Herzen kommende Umarmung ihres wahren Selbst. Immer einfühlsam, manchmal mit sichtbar direkten Emotionen, zeugt die Musik der 13 neuen Songs — 14 auf Vinyl und 17 auf der Collector’s Edition — von einem einzigartigen Temperament und vermeidet jegliche Protzerei. Durch sie können wir den Wunsch nach einer ruhigen Einfachheit spüren, frei von Glitzer und Arroganz.“

Carla Bruni hatte zuletzt im Oktober 2017 ihr Album „French Touch“ herausgebracht.

Foto: (c) Away! / PR Photos