Neues Album von „Panda Lux“

Neue Musik von „Panda Lux“ steht in den Startlöchern. Die Schweizer Band bringt am 25. September ihr zweites Album „Fun Fun Fun“ heraus, berichtet „Bite It Promotion“. Und was können die Fans erwarten. Sänger und Gitarrist Silvan Kuntz meinte folgendes dazu: „Die neue Platte ist sehr selbstbewusst und in dem Sinne authentisch, dass wir einfach machen und nicht groß überlegen, wo wir mit unserer Karriere stilistisch hinwollen. Ich bringe die Lyrics und die rohen Songs, und dann überlegen wir gemeinsam, wie wir das geil machen. Und da gibt es für alle genügend Platz zur kreativen Entfaltung.“

Hier die Tracklist:

1. Freunde sein

2. Karambolage

3. Staub

4. ¼ Life

5. Call (Erdbeerananas)

6. Optimist

7. Sakamoto

8. Sakafunko

9. Fahrschein ins Glück

10. Bar Franca

11. Picasso

12. Arschloch

13. Beuteltier

14. Malle

15. Sakautro

