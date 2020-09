Newcomerin Winona Oak: „Ich will, dass ihr euch empowert fühlt“

Mit „With Myself“ will Winona Oak ihre selbstbewusste und unabhängige Seite zeigen. Erst kürzlich veröffentlichte die Schwedin dazu auch das passende Video inklusive eines ermutigenden Briefes an ihre Fans. Darin heißt es laut „Warner Music“: „Tja, dieses Jahr hat sich nicht wirklich so entwickelt, wie wir es erwartet haben. Das Musikvideo zu meinem Song ‚With Myself‘ wurde gedreht, bevor die Pandemie über die Welt hineinbrach, daher fühlt sich der Rückblick darauf wie der Blick auf ein komplett anderes Universum an. Damals konnten wir noch Champagnergläser teilen, uns umarmen und die ganze Nacht in einer gemütlichen Bar unterhalten, über uns der kalte und kristallklare New Yorker Himmel. Ich bin in der privilegierten Situation sagen zu können, dass die lange Quarantäne-Zeit zwar keine einfache war, mir jedoch eine Gelegenheit geboten hat, das Tempo rauszunehmen und in mich zu gehen.“

Und weiter: „Es gibt in der heutigen Gesellschaft so viel Doppelmoral. Frauen werden permanent dafür bloßgestellt, unser eigenes, gesundes sexuelles Verlangen zu zeigen. Und verglichen mit unseren männlichen Kollegen, werden wir als ‚herrisch‘ und weniger sympathisch angesehen, wenn wir erfolgreich sind. Als ich, Sly und Max Wolfgang ‚With Myself‘ schrieben, wollten wir all diese Dinge nehmen und mit dem Konzept einer ‚herrischen‘, knallharten Frau spielen, die ihr Geld zählt, ihre eigenen Outfits kauft, den Platz in ihrem Bett genießt und mit niemandem als sich selbst Liebe macht. Ich will, dass ihr euch empowert fühlt. Ich will, dass sich Frauen jeden Alters rund um die Welt wohl in ihren wunderschönen Körpern fühlen, und dass sie aufhören, die Bedürfnisse anderer über ihre eigenen zu stellen. Du bestimmst über deine Körper und deine Sexualität – und das ist etwas Wunderbares, daher will ich, dass ihr es euch zu eigen macht. Es ist höchste Zeit, dass wir mehr Liebe mit uns selbst machen. Dieser Song bedeutet mir sehr viel, daher hoffe ich, dass er seinen Weg in die Herzen der Menschen findet. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Ich hoffe, euch alle bald wiederzusehen.“

Winona Oak hat Anfang des Jahres übrigens ihre Debüt-EP „Closure“ veröffentlicht.

Foto: (c) Warner Music