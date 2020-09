Niall Horan will für „One Direction“-Wachsfiguren kämpfen

Niall Horan will nicht eher ruhen, bis die Wachsfiguren von „One Direction“ wieder bei Madame Tussauds in London zu bestaunen sind. Vor rund einer Woche wurde bekannt, dass das Unternehmen die Figuren der Band entfernen wird, um so Platz für relevantere Stars zu machen.

Horan scherzte gegenüber der „Sun“ darüber: „Ich wohne nicht weit weg davon [Madame Tussauds]. Ich werde dort so lange an der Tür klopfen, bis sie wieder aufgestellt werden.“ Er sieht jedoch auch ein: „Ich schätze mal, wir hatten unsere Zeit und das ist das Ende einer Ära.“

„One Direction“ trennten sich 2016. Würde die Band wieder zusammenkommen, so wie es sich ihre Fans wünsche, würden vielleicht auch wieder die Wachsfiguren aufgestellt.

