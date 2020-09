Nick Cave: Piano-Konzert im Kino und als Live-Album

Das düstere Piano-Konzert von Nick Cave kommt ins Kino: Ab dem 05. November können sich Fans seine Show auf der großen Leinwand anschauen, berichtet „Beats International“. Am 20. November erscheint das dazugehörige Album „Idiot Prayer: Nick Cave Alone at Alexandra Palace“.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung des Promoters dazu: „‘Idiot Prayer‘ zeigt die Essenz von Nick Cave, der hier auf sich allein gestellt ist: Er präsentiert seine Stücke so minimalistisch wie selten zuvor, allein am Klavier, wobei das Set des Australiers alles von frühen ‚Bad Seeds‘- und ‚Grinderman‘-Kompositionen bis hin zum aktuellen Nick Cave & The Bad Seeds-Album ‚Ghosteen‘ beinhaltet.“

Aufgenommen wurde das Piano-Konzert im Juni in England, als langsam die Lockdown-Maßnahmen gelockert wurden. Eigentlich war es nur als einmaliges Streaming-Event angedacht.

