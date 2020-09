Nico Santos feiert die neuen Songs von Lea und Rea Garvey

Nico Santos lässt gerne auch mal andere für ihn singen. Dabei zeigt er, dass er ein großer Fan von seinen Kollegen ist. In seiner „Instagram“-Story zeigt der 27-Jährige nämlich, wie begeistert er von den neuen Songs von Lea und Majan und Rea Garvey ist. Passend zum Songtitel hat er im Auto zu „Beifahrersitz“ von Lea und Majan seine Lippen bewegt. Dabei schrieb er: „Die tollen Lea und Majan haben einen neuen King Song!“

Wenige Minuten später folgte direkt der nächste Song. Und zwar „Talk To Your Body“ von Rea Garvey. Santos schrieb: „Der King Rea Garvey. Ich liebe diesen Song. Talk to Your Buddy.“

Nico Santos hat übrigens erst vor kurzem seinen Führerschein bestanden.

Foto: (c) Universal Music