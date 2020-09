Noah Cyrus dachte nicht, dass sie 21 wird

Nächstes Jahr feiert Noah Cyrus ihren 21. Geburtstag. Das grenzt für die Sänger fast wie ein Wunder, die niemals geglaubt hätte, dass sie überhaupt so alt werden würde.

Auf „Instagram“ schrieb sie: „Meine erste EP ‚Good Cry‘ kam heute vor zwei Jahren heraus. Wie die Zeit vergeht. Seitdem habe ich so viel durchgemacht. Diese EP zu veröffentlichen und während der depressivsten Zeit meines Lebens auf Tour zu gehen, war so hart. Jeden Tag fühlte sich an, als müsste ich 100 Kilo stemmen, nur um aus dem Bett zu kommen. (…) Im Alter von 18 dachte ich nicht, dass ich für einen 20. Geburtstag und baldigen 21. da sein würde. Das fühlte sich 100 Jahre entfernt an. Es schien unmöglich. Ich war so traurig, so verletzt und so verängstigt. Danke an alle, die während meiner Fortschritte an meiner Seite waren. (…) Nicht jeder Tag wird die Hölle werden und nicht jeder Tag wird perfekt sein. Das finde ich immer noch heraus.“

Noah Cyrus leidet übrigens darunter, die kleine Schwester der berühmten Miley Cyrus zu sein.

Foto: (c) PR Photos