Noel Gallagher: Heutige Popstars sind langweilig

Noel Gallagher findet Popstars wie Ed Sheeran oder Taylor Swift langweilig. Der frühere Oasis-Star kritisiert den Verlust von richtigen Rockstars.

In Matt Morgans Podcast „Funny How?“ sagte er: „Musik heute ist Stil über Substanz. Ich finde, dass die jungen Menschen in der Musikbranche – sie sehen verdammt gut aus, sie haben alle Tattoos (…), aber sie sagen nichts aus. Die meistverkauften Acts sind s***, als ich aufwuchs, waren die meistverkauften Acts die besten Acts. Die größte Band der Welt war normalerweise die beste Band der Welt. Jetzt ist die Größte auf der Welt Taylor Swift. Was?! F *** off!“ Gallagher glaubt auch, dass es niemals wieder einen David Bowie oder Freddie Mercury geben wird. Schuld daran seien auch die sozialen Medien, weil Prominente keinen Unfug machen können ohne, dass Bilder oder Videos davon online gestellt werden.

Noel Gallagher findet übrigens, dass Frauen in den USA besonders sexualisiert werden.

Foto: (c) Landmark / PR Photos