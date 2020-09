Nordirischer Gesundheitsminister kritisiert Van Morrison scharf

Van Morrison hat musikalisch sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, was er von der Coronavirus-Pandemie und dem damit verbundenen Lockdown hält. Seine kürzlich veröffentlichten Songs „No More Lockdown“, „Born to Be Free“ und „As I Walked Out“ bedürfen keiner weiteren Erklärung.

Damit stößt der Musiker allerdings nicht bei allen auf Beifall. Ganz im Gegenteil, der nordirische Gesundheitsminister Robin Swann kritisierte Morrison scharf. Dem „Rolling Stone“ sagte er dazu: „Es ist total richtig und angebracht, zu debattieren und Politik in Frage zu stellen. (…) aber Van Morrison geht weit darüber hinaus, Fragen zu stellen. Er singt über ‚faschistische Fieslinge‘ und behauptet, die Regierungen täuschen die Menschen und wollen sie versklaven. Das ist tatsächlich eine Beschmutzung all derjenigen, die im Gesundheitswesen den Virus bekämpfen, der massive Opfer gefordert hat.“

Van Morrison sehnt sich nach Normalität bei Konzerten zurück.

Foto: (c) Landmark / PR Photos