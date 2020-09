„Oasis“: 25 Jahre von „(What’s The Story) Morning Glory“

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des zweiten Albums „(What’s The Story) Morning Glory“ von „Oasis“ veröffentlicht „Big Brother Recordings“ am 02. Oktober eine limitierte, neu gemasterte Auflage im Format einer doppelten, silberfarbenen LP und einer Picture Disc auf Heavyweight-Vinyl. Das berichtet „Verstärker Medienmarketing“.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung dazu: „‘(What’s The Story) Morning Glory?‘ etablierte ‚Oasis‘ als nationales und internationales Phänomen, als die universell populärste britische Gitarrenband seit den glorreichen Tagen der Beatles, Rolling Stones und von Led Zeppelin. Die anhaltende und allgegenwärtige Anziehungskraft des Albums zeigte sich, als es bei den BRIT Awards 2010 als bestes britisches Album der letzten 30 Jahre ausgezeichnet wurde. In den Jahren seit seiner Veröffentlichung hat das Album Tausende von jungen Leuten dazu inspiriert, Gitarren in die Hand zu nehmen und Bands zu gründen, und wird von Dutzenden von erfolgreichen Bands und Songwritern als ein wichtiger Einfluss auf ihre Karrieren angesehen.“

„(What’s The Story) Morning Glory“ wurde 1995 übrigens innerhalb von nur zwölf Tagen in den Rockfield Studios in Monmouth, Wales, aufgenommen.

