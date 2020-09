Olly Murs im Zebra-Look

Olly Murs ist großer Fan von Manchester United und ist begeistert von dem neuen Trikot.

In seiner „Instagram“-Story packt er aus und zieht es anschließend direkt an. Denn wenige Minuten später postet er schon ein Selfie, auf dem er das Trikot trägt. Dabei schreibt er: „Um aufzufallen, musst du das tun, was andere nicht tun.“ Auffällig ist das Trikot allemal. Denn das Ausweichtrikot des Vereins aus Old Trafford ist schwarz-weiß gestreift, wie ein Zebra.

Olly Murs hat sich in der Corona-Quarantäne übrigens viele neue Hobbys gesucht.

Foto: (c) Sony Music