Olly Murs und seine vielen neuen Hobbys

Viel Freizeit bedeutet auch viel Zeit für neue Hobbys. Und viel Zeit hatte Olly Murs während der Corona-Quarantäne.

Mit dem Magazin „TV Life“ hat er über seine neuen Hobbys gesprochen. Er sagte: „Ich habe versucht, durchgehend aktiv zu bleiben – ich muss immer etwas tun, also habe ich viel Lego gebaut und bin viel Rad gefahren. Ich habe das Backen gelernt und obwohl ich noch nie ein großer Koch in der Küche war, ist mein bisher bestes Ergebnis ein gebackenes Alaska. Ich liebe Kuchen und Eis, also war es ziemlich cool, das miteinander zu kombinieren. Ich habe auch Klavier gespielt und mehr über das Instrument gelernt – Dinge genossen, zu denen ich normalerweise keine Chance habe.“

Olly Murs hätte übrigen fast ein Bein verloren.

Foto: (c) Landmark / PR Photos