Oscarpreiträger Ronald Harwood ist tot

Hollywood nimmt Abschied von einer Filmlegende. Oscarpreisträger Sir Ronald Harwood ist am Dienstag (08.09.) im Alter von 85 Jahren gestorben. Die traurige Nachricht bestätigte seine Managerin Judy Daish gegenüber „BBC“.

Im Statement heißt es: „Seine Frau Natasha starb 2013 und Sir Ronald wird von ihren Kindern Antony, Deborah und Alexandra überlebt.“ Die Todesursache sei natürlich gewesen. Was dem begeisterten Drehbuchautor besonders wichtig war, war das Überleben seiner Werke. Bereits 2018 sagte er in einem Interview mit „The Boar“: „Ich denke nur an: ‚Werden die Stücke nach meinem Tod überhaupt noch leben?‘ Und ich würde mich sehr freuen, wenn sie weiterleben würden.“

Harwood setzte sich stets mit ernsten Themen auseinander. Sein wohl bekanntestes Werk war das 2002 produzierte Holocaust-Drama „Der Pianist“, für den er sogar mit einem Oscar ausgezeichnet wurde.