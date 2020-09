Ozzy Osbourne: „Mein Verstand ist mein schlimmster Feind“

Die Pandemie und der damit verbundene Lockdown ist nicht gerade förderlich für Ozzy Osbournes mentaler Gesundheit.

In seiner Dokumentation „The Nine Lives of Ozzy Osbourne“ erzählte der Rocker laut „contactmusic.com“: „Wenn ich allein in einem Raum bin, dann ist es der schlimmste Ort. Unser Verstand ist unser schlimmster Feind in solchen Zeiten, denn die Menschen sind eingesperrt und machen sich Sorgen über diese Pandemie. Sie müssen es rauslassen, denn wenn sie es nicht rauslassen, dann wird man depressiv. Mein Therapeut hat mir vorgeschlagen, dass ich wieder zu meditieren anfange.“

Drogen helfen dabei auf keinen Fall. Im Drogenrausch wollte Ozzy Osbourne schon einmal seine Frau Sharon umbringen.

Foto: (c) jmx / PR Photos