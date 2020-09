Paloma Faith: „Ich bin schwanger“

Mutterfreuden bei Paloma Faith: Die Sängerin erwartet ihr zweites Kind.

Das teilte sie in einem Statement via „Twitter“ mit. Dort heißt es: „Mit extreme Freude kündige ich an, dass ich schwanger bin. Ich werde in dieser Zeit neue Musik veröffentlichen und ich möchte mich in meinem Köper frei fühlen, während er sich vor all unserer Augen verändert. Ich liebe meinen Job und kann es nicht erwarten, dass ihr mein fünftes Album hört. (…) Ich bin nicht eine schlanke schwangere Person und zudem bin habe ich auch eine Hochrisiko-Schwangerschaft. Deswegen möchte ich die Medien bitten, mir nicht hinterher zu rennen, um wenig schmeichelhafte Bilder zu bekommen, da Angst einen schädlichen Effekt für mich und mein Baby hat.“ Weiter verriet Paloma noch: „Das Baby ist gewollt. Es ist meine sechste Runde von künstlicher Befruchtung und es war ein Kampf, hierher zu gelangen.“

Mit ihrem Lebensgefährten Leyman Lahcine hat Paloma Faith bereits eine dreijährige Tochter.

Foto: (c) Landmark / PR Photos