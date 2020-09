„Panda Lux“: Heute kommt ihr neues Album

Gestern (25.09.) ist es endlich soweit, heute bringt die Schweizer Band ihr zweites Album „Fun Fun Fun“ heraus. Und wie „Bite It Promotion“ berichtet, hat Sänger und Gitarrist Silvan Kuntz dabei alles gegeben.

Die Band selbst sagte dazu: „Silvan schreibt diese Songs dabei sehr intuitiv, der Kern aus Musik und Text entsteht meist parallel, wenn er an der Gitarre sitzt und dabei versucht, im stream of consciousness etwas zu finden, dass meine Stimmung ausdrückt oder Sätze, die das ziemlich abstrakte Gefühl, das ich in mir trage, kanalisieren in ein durch Sprache geformtes Bild.“

Hier die Tracklist:

1. Freunde sein

2. Karambolage

3. Staub

4. ¼ Life

5. Call (Erdbeerananas)

6. Optimist

7. Sakamoto

8. Sakafunko

9. Fahrschein ins Glück

10. Bar Franca

11. Picasso

12. Arschloch

13. Beuteltier

14. Malle

15. Sakautro

Foto: (c) Nils Lucas