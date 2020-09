Paris Hilton über Missbrauch in Beziehungen

Paris Hilton erzählt immer mehr über ihre traumatische Kindheit und Vergangenheit. Jetzt hat sie dem „People“-Magazin erzählt, dass sie in mehreren Beziehungen missbräuchlich behandelt wurde.

Sie sagte: „Ich wurde gewürgt, ich wurde geschlagen, ich wurde aggressiv angefasst. Ich habe mich mit Dingen arrangiert, die kein Mensch akzeptieren sollte.“ Lange hat sie über diese Erfahrungen geschwiegen. Sie erzählte weiter: „Ich war so an missbräuchliches Verhalten gewöhnt, dass ich es für normal hielt.“ Dabei dachte Paris, dass die Männer sich so verhalten, weil sie sie lieben.

Die Dokumentation „This Is Paris“ soll übrigens am 14. September auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht werden.

