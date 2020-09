Paul McCartney über John Lennon: „Junge, wir haben uns ergänzt!“

Am 09. Oktober hätte der 1980 ermordete Sänger John Lennon seinen 80. Geburtstag gefeiert. Wie „swyrl.tv“ berichtet, nahm sein Sohn dies zum Anlass, Paul McCartney für den Radiosender „BBC Radio 2“ zu interviewen.

In dem Interview verriet der 78-Jährige, wie er heute über die gemeinsamen Erlebnisse mit Lennon denkt. Er sagte: „Ich schaue jetzt wie ein Fan darauf zurück.“ Weiter meinte der Musiker: „Wie glücklich war ich, diesen seltsamen Teddy Boy aus dem Bus zu treffen, der Musik spielte wie ich. Junge, wir haben uns ergänzt!“ Doch am Anfang klappte die Zusammenarbeit nicht so gut. Mit der Zeit wurde es dann aber besser. McCartney sagte noch: „Irgendwann haben wir angefangen, etwas bessere Songs zu schreiben, und dann haben wir den Prozess des gemeinsamen Lernens so sehr genossen, dass es wirklich losging.“

Das Interview wird übrigens am 03. und 04.10. auf „BBC Radio 2“ zu hören sein.

