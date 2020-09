Pietro Lombardi und Laura Maria: Erstes Date mit Brettspiel

Erst vor wenigen Tagen hat Pietro Lombardi seine Beziehung zu Influencerin Laura Maria bekannt gemacht. Doch das erste Treffen der beiden war mehr als ungewöhnlich, es fand bei dem Sänger zuhause statt.

In seiner „Instagram“-Story erzählte der 28-Jährige, wie das erste Date aussah. Er sagte: „Es klingelt, ich gehe an die Tür, voll aufgeregt. Auf einmal nimmt sie ein Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Brett aus ihrer Tasche und sagte: So, wir spielen jetzt Mensch ärgere Dich nicht.‘ Ich dachte so: ‚Meint die das gerade ernst, oder will die mich verarschen?’“ Das hat seine neue große Liebe aber ganz ernst gemeint, es ist nämlich eines ihrer Lieblingsspiele. Der Sänger sprach auch über Familienplanung und sagte: „Ich möchte definitiv noch eigene Kinder haben, könnte mir aber trotzdem vorstellen, ein Kind aus schweren Verhältnissen zu adoptieren. Wer weiß, was alles in Zukunft noch so passiert.“

Pietro hat bereits einen fünfjährigen Sohn, Alessio, aus der Beziehung mit Sarah Lombardi. Diese ist aktuell mit Sohn und Freund Julian Büscher auf den Malediven.

Foto: (c) Universal Music