Pink verteilt zum Geburtstag Selbstliebe

Pink ist vorgestern (08.09.) 41 Jahre alt geworden und um ihren Ehrentag zu feiern, hat sie sich etwas besonders ausgedacht, was sie sich von ihren Fans wünscht.

In einem Video auf „Instagram“ sagte die Sängerin: „Ich habe gedacht, dass ich an meinem Geburtstag versuchen werde, etwas Selbstliebe in der Welt zu verteilen. Hier ist, was ich möchte, dass ihr tut: Wie alt auch immer du bist, ich möchte, dass du genau so viele Dinge aufschreibst, die du an dich liebst, wenn du Zeit hast. Ich versuche, 41 Dinge herauszufinden, die ich an mir liebe. (…) Ich lasse euch wissen, wenn ich damit fertig bin.“

Ihre „Riesenschenkel“ wird Pink sicherlich auch auf diese Liste setzen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos