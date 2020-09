Podcast mit Harry und Meghan?

Prinz Harry und Herzogin Meghan wird eine siebenstellige Summe angeboten, um einen Podcast für Spotify zu produzieren. Das Ehepaar wird laut „The Sunday Mirror“ demnächst vom Streaming-Service angesprochen, der hofft, sie mit einem lukrativen Geschäft an Bord zu holen.

Eine Quelle sagte gegenüber der Zeitung „The Sunday Mirror“: „Natürlich ist Geld kein Gegenstand. Meghan Markle wird mehr oder weniger in der Lage sein, ihren Preis für die exklusive Zusammenarbeit mit ihnen in einer Podcast-Serie zu nennen. Der Herzog und die Herzogin sind schon eine Weile auf ihrer Hitliste und ein detaillierter Vorschlag wird Meghans US-Agent in wenigen Wochen vorgelegt.“

Prinz Harry und Herzogin Meghan wohnen übrigens ganz in der Nähe von Adele.

Foto: (c) Landmark / PR Photos