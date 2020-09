Prinz Harry verspricht Rückkehr in die Heimat

Prinz Harry hat in einem „Zoom“-Call versprochen, nach Großbritannien zurückzukehren, sobald es wieder sicher ist, so weit zu reisen. Das wird spätestens im kommenden Jahr so sein. Dann steht das 125. Jubiläum der Rugby Liga sowie der Rugby League World Cup an. Ein Sport, der dem Prinzen sehr am Herzen liegt und ihm definitiv eine Reise wert sein wird, wie der „Daily Mirror“ berichtet. Für ihn sei Rugby nicht nur Sport, sondern ein familiärer Treffpunkt für Menschen aus allen sozialen Bereichen.

Er sagte: „Ich plane auf jeden Fall zurückzukommen. Ich wäre schon da gewesen, wenn Covid es nicht vereitelt hätte.“

Übrigens: Am 1. Juli 2021 wäre Prinz Harrys und Prinz Williams Mutter Diana 60 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass wird im nächsten Sommer eine Statue der 1997 verstorbenen Prinzessin von Wales eingeweiht.

