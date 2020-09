„Public Enemy“: 2020-Version von „Fight The Power“ und Tracklist

Auch 30 Jahre nach der Veröffentlichung von „Fight The Power“ ist dieser Meilenstein der Hip-Hop-Geschichte relevanter denn je. Deswegen haben „Public Enemy“ eine neue Version davon aufgenommen, gemeinsam mit Nas, Rapsody, Black Thought, Jahi, YG und Questlove, berichtet „Universal Music“. Diese findet sich auf ihrem kommenden Album „What You Gonna Do When The Grid Goes Down?“, welches am 25. September erscheint. Doch das ist nicht das einzige Feature von „Public Enemy“. Das Hip-Hop-Kollektiv hat sich für seine neue Platte auch noch Gastbeiträge unter anderem von „Run-DMC“, DJ Premier und Mark Jenkins sichern können.

Hier die Tracklist:

1. When The Grid Goes Down feat. George Clinton

2. Grid feat. Cypress Hill & George Clinton

3. State of the Union (STFU)“ feat. DJ Premier

4. Merica Mirror feat. Pop Diesel

05. Public Enemy Nummer Won feat. Mike D, AD-Rock, Run-DMC

6. Toxic

7. Yesterday feat. Daddy-O

8. Crossroads Burning (Interlude) feat. James Bomb

9. Fight The Power: Remix 2020 feat. Nas, Rapsody, Black Thought, Jahi, YG & Questlove

10. Beat Them All

11. Smash The Crowd feat. Ice-T, Pmd

12. If You Can’t Join Em Beat Em

13. Go At It feat. Jahi

14. Don’t Look At The Sky (Interlude) feat. Mark Jenkins

15. Rest In Beats feat. The Impossebulls

16. R.I.P. Blackat

17. Closing: I Am Black feat. Ms Ariel

