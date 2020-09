„Rammstein“: Eine blaue Blume sorgt für Wirbel bei den Fans

Gestern (25.09.) feiert die Debütplatte „Herzeleid“ von „Rammstein“ ihren 25. Geburtstag. Allem Anschein nach haben die Rocker auch vor, dieses Jubiläum gebührend zu feiern.

Auf „Facebook“ posteten sie einen Clip einer sich drehenden blau-violetten Blume. Damals, auf dem Cover von „Herzeleid“ war das Blümchen orange und ist mit dem immensen Erfolg der Band verbunden. Was es mit der blauen Blume auf sich hat, ist nicht klar. Doch die Fans spekulieren fleißig. In den Kommentaren ist von einer Deluxe-Box mit Vinyl und CD, mit unbekannten Bonustracks und Zusatzmaterial die Rede. Manche gehen noch einen Schritt weiter und vermuten eine neue Platte – „Herzeleid 2“ sozusagen.

Möglich wäre mit Blick auf den Jubiläumstermin sogar eine überraschende Veröffentlichung in dieser Woche. „Rammstein“ wurden erst kürzlich in einem Studio in Frankreich gesichtet.

