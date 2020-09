„Rammstein“: Zum 25-Jährigen gibt’s eine limitiere Ausgabe von „Herzeleid“

Vor 25 Jahren haben „Rammstein“ ihr Debütalbum „Herzeleid“ veröffentlicht. Zum Jubiläum wird die Band am 04.12. eine limitierte Ausgabe ihres Erstlingswerkes rausbringen, und zwar auf CD und Vinyl. Wie „musikexpress“ berichtet, wird es außerdem eine Doppel-LP im Schuber geben: mit 180 Gramm-Schallplatten in blauer Splattered Vinyl-Optik. Außerdem werden in den überarbeiteten Booklets bislang unveröffentlichte Bilder des Fotografen Praler zu sehen sein. „Rammstein“ werden 2021 ihre wegen Corona abgesagten Konzerte nachholen.

Und hier die LIVE-Termine:

22.05.2021 Leipzig – Red Bull Arena Leipzig

23.05.2021 Leipzig – Red Bull Arena Leipzig

31.05.2021 Stuttgart – Mercedes-Benz Arena

01.06.2021 Stuttgart – Mercedes-Benz Arena

05.06.2021 Berlin – Olympiastadion

06.06.2021 Berlin – Olympiastadion

26.06.2021 Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena

27.06.2021 Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena

30.06.2021 Hamburg – Volksparkstadion

01.07.2021 Hamburg – Volksparkstadion

Foto: (c) Bryan Adams / Universal Music